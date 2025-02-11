Devises / DLNG
DLNG: Dynagas LNG Partners LP Common Units
3.74 USD 0.08 (2.09%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DLNG a changé de -2.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.73 et à un maximum de 3.82.
Suivez la dynamique Dynagas LNG Partners LP Common Units. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DLNG Nouvelles
- L’administrateur de NextDecade, Vrattos, achète des actions pour 686.400€
- Le directeur de NextDecade, Scoggins, achète des actions pour 96.835€
- Bardin Hill invests $2.49 million in NextDecade (NEXT)
- Dynagas LNG Partners dépose un formulaire 6-K auprès de la SEC pour le premier semestre 2025
- Dynagas LNG earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Casey’s General, MamaMancini’s, and more set to report earnings Monday
- Dynagas LNG: A Compelling High-Yield Investment With Notable Caveats (NYSE:DLNG)
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Dynagas LNG Partners LP Reports Results for the Three Months Ended March 31, 2025 and Full Redemption of 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual Fixed to Floating Preferred Units
- Okta, SeaCube, Semtech, and more set to report earnings Tuesday
- LNG Shipping Stocks: Week Of Returns
- Dynagas LNG Partners: Floating Rate Preferreds Still Yield ~10% (NYSE:DLNG)
- LNG Shipping Report 2024: Market Trends, Challenges, And Future Outlook
- Dynagas: Large Backlog, Unit Repurchases, And Net Income Growth Explosion
Range quotidien
3.73 3.82
Range Annuel
3.18 5.63
- Clôture Précédente
- 3.82
- Ouverture
- 3.81
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- Plus Bas
- 3.73
- Plus Haut
- 3.82
- Volume
- 73
- Changement quotidien
- -2.09%
- Changement Mensuel
- 1.91%
- Changement à 6 Mois
- -1.58%
- Changement Annuel
- -2.09%
20 septembre, samedi