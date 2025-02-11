통화 / DLNG
DLNG: Dynagas LNG Partners LP Common Units
3.74 USD 0.08 (2.09%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DLNG 환율이 오늘 -2.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.73이고 고가는 3.82이었습니다.
Dynagas LNG Partners LP Common Units 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DLNG News
- NextDecade 이사 Vrattos, 686,400달러 상당 주식 매입
- NextDecade 이사, 96,835달러 상당의 주식 매입
- 바딘 힐, 넥스트데케이드(NEXT)에 249만 달러 투자
- 다이나가스 LNG 파트너스, 2025년 상반기 6-K SEC 제출
- Dynagas LNG earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Casey’s General, MamaMancini’s, and more set to report earnings Monday
- Dynagas LNG: A Compelling High-Yield Investment With Notable Caveats (NYSE:DLNG)
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Dynagas LNG Partners LP Reports Results for the Three Months Ended March 31, 2025 and Full Redemption of 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual Fixed to Floating Preferred Units
- Okta, SeaCube, Semtech, and more set to report earnings Tuesday
- LNG Shipping Stocks: Week Of Returns
- Dynagas LNG Partners: Floating Rate Preferreds Still Yield ~10% (NYSE:DLNG)
- LNG Shipping Report 2024: Market Trends, Challenges, And Future Outlook
- Dynagas: Large Backlog, Unit Repurchases, And Net Income Growth Explosion
일일 변동 비율
3.73 3.82
년간 변동
3.18 5.63
- 이전 종가
- 3.82
- 시가
- 3.81
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- 저가
- 3.73
- 고가
- 3.82
- 볼륨
- 73
- 일일 변동
- -2.09%
- 월 변동
- 1.91%
- 6개월 변동
- -1.58%
- 년간 변동율
- -2.09%
20 9월, 토요일