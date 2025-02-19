Dövizler / DIVI
DIVI: Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
37.15 USD 0.32 (0.85%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DIVI fiyatı bugün -0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.05 ve Yüksek fiyatı olarak 37.23 aralığında işlem gördü.
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DIVI haberleri
Günlük aralık
37.05 37.23
Yıllık aralık
28.70 37.69
- Önceki kapanış
- 37.47
- Açılış
- 37.13
- Satış
- 37.15
- Alış
- 37.45
- Düşük
- 37.05
- Yüksek
- 37.23
- Hacim
- 802
- Günlük değişim
- -0.85%
- Aylık değişim
- 2.77%
- 6 aylık değişim
- 14.45%
- Yıllık değişim
- 12.10%
21 Eylül, Pazar