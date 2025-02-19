Währungen / DIVI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DIVI: Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
37.15 USD 0.32 (0.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DIVI hat sich für heute um -0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.05 bis zu einem Hoch von 37.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVI News
- JPMorgan startet Divi’s Laboratories mit "Overweight" – GLP-1-Wachstum im Fokus
- Jefferies upgrades Divi’s Laboratories stock rating to Buy on custom synthesis growth
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- DIVI: The Rare International ETF That Gets It Right (NYSEARCA:DIVI)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- HSBC upgrades Divi’s Laboratories stock rating to Buy on growth potential
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Axis Capital lifts Divi’s Laboratories stock target to INR 6,430
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Tagesspanne
37.05 37.23
Jahresspanne
28.70 37.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.47
- Eröffnung
- 37.13
- Bid
- 37.15
- Ask
- 37.45
- Tief
- 37.05
- Hoch
- 37.23
- Volumen
- 802
- Tagesänderung
- -0.85%
- Monatsänderung
- 2.77%
- 6-Monatsänderung
- 14.45%
- Jahresänderung
- 12.10%
21 September, Sonntag