Валюты / DIVI
DIVI: Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
37.15 USD 0.32 (0.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DIVI за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.05, а максимальная — 37.23.
Следите за динамикой Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DIVI
Дневной диапазон
37.05 37.23
Годовой диапазон
28.70 37.69
- Предыдущее закрытие
- 37.47
- Open
- 37.13
- Bid
- 37.15
- Ask
- 37.45
- Low
- 37.05
- High
- 37.23
- Объем
- 802
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 2.77%
- 6-месячное изменение
- 14.45%
- Годовое изменение
- 12.10%
21 сентября, воскресенье