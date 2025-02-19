КотировкиРазделы
DIVI: Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

37.15 USD 0.32 (0.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIVI за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.05, а максимальная — 37.23.

Следите за динамикой Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
37.05 37.23
Годовой диапазон
28.70 37.69
Предыдущее закрытие
37.47
Open
37.13
Bid
37.15
Ask
37.45
Low
37.05
High
37.23
Объем
802
Дневное изменение
-0.85%
Месячное изменение
2.77%
6-месячное изменение
14.45%
Годовое изменение
12.10%
