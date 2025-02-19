クォートセクション
DIVI: Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

37.15 USD 0.32 (0.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DIVIの今日の為替レートは、-0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり37.05の安値と37.23の高値で取引されました。

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
37.05 37.23
1年のレンジ
28.70 37.69
以前の終値
37.47
始値
37.13
買値
37.15
買値
37.45
安値
37.05
高値
37.23
出来高
802
1日の変化
-0.85%
1ヶ月の変化
2.77%
6ヶ月の変化
14.45%
1年の変化
12.10%
