通貨 / DIVI
DIVI: Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
37.15 USD 0.32 (0.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DIVIの今日の為替レートは、-0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり37.05の安値と37.23の高値で取引されました。
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
37.05 37.23
1年のレンジ
28.70 37.69
- 以前の終値
- 37.47
- 始値
- 37.13
- 買値
- 37.15
- 買値
- 37.45
- 安値
- 37.05
- 高値
- 37.23
- 出来高
- 802
- 1日の変化
- -0.85%
- 1ヶ月の変化
- 2.77%
- 6ヶ月の変化
- 14.45%
- 1年の変化
- 12.10%
21 9月, 日曜日