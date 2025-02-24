Divisas / DIVI
DIVI: Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
37.15 USD 0.32 (0.85%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DIVI de hoy ha cambiado un -0.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.05, mientras que el máximo ha alcanzado 37.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
37.05 37.23
Rango anual
28.70 37.69
- Cierres anteriores
- 37.47
- Open
- 37.13
- Bid
- 37.15
- Ask
- 37.45
- Low
- 37.05
- High
- 37.23
- Volumen
- 802
- Cambio diario
- -0.85%
- Cambio mensual
- 2.77%
- Cambio a 6 meses
- 14.45%
- Cambio anual
- 12.10%
21 septiembre, domingo