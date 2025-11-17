DFDVW hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Defi Development Corp. hisse senedi 4.2400 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 3.8300 - 4.2900 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 4.0500 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 37 değerine ulaştı. DFDVW canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Defi Development Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Defi Development Corp. hisse senedi şu anda 4.2400 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1077.78% ve USD değerlerini izler. DFDVW hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

DFDVW hisse senedi nasıl alınır? Defi Development Corp. hisselerini şu anki 4.2400 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 4.2400 ve Ask 4.2430 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 37 ve günlük değişim oranı 8.44% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte DFDVW fiyat hareketlerini takip edin.

DFDVW hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Defi Development Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.3600 - 5.0000 ve mevcut fiyatı 4.2400 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 4.2400 veya Ask 4.2430 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1077.78% ve 6 aylık değişim oranı 1077.78% değerlerini karşılaştırır. DFDVW fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Defi Development Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Defi Development Corp. hisse senedi yıllık olarak 5.0000 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.3600 - 5.0000). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 4.0500 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Defi Development Corp. performansını takip edin.

Defi Development Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Defi Development Corp. (DFDVW) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.3600 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 4.2400 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.3600 - 5.0000 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki DFDVW fiyat hareketlerini izleyin.