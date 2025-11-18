- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DFDVW: Defi Development Corp.
Der Wechselkurs von DFDVW hat sich für heute um 21.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.8300 bis zu einem Hoch von 4.9900 gehandelt.
Verfolgen Sie die Defi Development Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFDVW heute?
Die Aktie von Defi Development Corp. (DFDVW) notiert heute bei 4.9100. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.8300 - 4.9900 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 4.0500 und das Handelsvolumen erreichte 214. Das Live-Chart von DFDVW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFDVW Dividenden?
Defi Development Corp. wird derzeit mit 4.9100 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1263.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFDVW zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFDVW-Aktien?
Sie können Aktien von Defi Development Corp. (DFDVW) zum aktuellen Kurs von 4.9100 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.9100 oder 4.9130 platziert, während 214 und 25.58% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFDVW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFDVW-Aktien?
Bei einer Investition in Defi Development Corp. müssen die jährliche Spanne 0.3600 - 5.0000 und der aktuelle Kurs 4.9100 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1263.89% und 1263.89%, bevor sie Orders zu 4.9100 oder 4.9130 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFDVW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Defi Development Corp.?
Der höchste Kurs von Defi Development Corp. (DFDVW) im vergangenen Jahr lag bei 5.0000. Innerhalb von 0.3600 - 5.0000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 4.0500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Defi Development Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Defi Development Corp.?
Der niedrigste Kurs von Defi Development Corp. (DFDVW) im Laufe des Jahres betrug 0.3600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.9100 und der Spanne 0.3600 - 5.0000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFDVW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFDVW statt?
Defi Development Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 4.0500 und 1263.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.0500
- Eröffnung
- 3.9100
- Bid
- 4.9100
- Ask
- 4.9130
- Tief
- 3.8300
- Hoch
- 4.9900
- Volumen
- 214
- Tagesänderung
- 21.23%
- Monatsänderung
- 1263.89%
- 6-Monatsänderung
- 1263.89%
- Jahresänderung
- 1263.89%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B