Der Wechselkurs von DFDVW hat sich für heute um 21.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.8300 bis zu einem Hoch von 4.9900 gehandelt.

Verfolgen Sie die Defi Development Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.