- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DFDVW: Defi Development Corp.
Il tasso di cambio DFDVW ha avuto una variazione del 4.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.8300 e ad un massimo di 4.2900.
Segui le dinamiche di Defi Development Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFDVW oggi?
Oggi le azioni Defi Development Corp. sono prezzate a 4.2400. Viene scambiato all'interno di 3.8300 - 4.2900, la chiusura di ieri è stata 4.0500 e il volume degli scambi ha raggiunto 37. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFDVW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Defi Development Corp. pagano dividendi?
Defi Development Corp. è attualmente valutato a 4.2400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1077.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFDVW.
Come acquistare azioni DFDVW?
Puoi acquistare azioni Defi Development Corp. al prezzo attuale di 4.2400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.2400 o 4.2430, mentre 37 e 8.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFDVW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFDVW?
Investire in Defi Development Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.3600 - 5.0000 e il prezzo attuale 4.2400. Molti confrontano 1077.78% e 1077.78% prima di effettuare ordini su 4.2400 o 4.2430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFDVW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Defi Development Corp.?
Il prezzo massimo di Defi Development Corp. nell'ultimo anno è stato 5.0000. All'interno di 0.3600 - 5.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.0500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Defi Development Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Defi Development Corp.?
Il prezzo più basso di Defi Development Corp. (DFDVW) nel corso dell'anno è stato 0.3600. Confrontandolo con gli attuali 4.2400 e 0.3600 - 5.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFDVW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFDVW?
Defi Development Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.0500 e 1077.78%.
- Chiusura Precedente
- 4.0500
- Apertura
- 3.9100
- Bid
- 4.2400
- Ask
- 4.2430
- Minimo
- 3.8300
- Massimo
- 4.2900
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- 4.69%
- Variazione Mensile
- 1077.78%
- Variazione Semestrale
- 1077.78%
- Variazione Annuale
- 1077.78%
- Agire
-
- Fcst
- 9.9
- Prev
- 10.7
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev