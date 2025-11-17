- 概要
DFDVW: Defi Development Corp.
DFDVWの今日の為替レートは、4.69%変化しました。日中、通貨は1あたり3.8300の安値と4.2900の高値で取引されました。
Defi Development Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DFDVW株の現在の価格は？
Defi Development Corp.の株価は本日4.2400です。3.8300 - 4.2900内で取引され、前日の終値は4.0500、取引量は37に達しました。DFDVWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Defi Development Corp.の株は配当を出しますか？
Defi Development Corp.の現在の価格は4.2400です。配当方針は会社によりますが、投資家は1077.78%やUSDにも注目します。DFDVWの動きはライブチャートで確認できます。
DFDVW株を買う方法は？
Defi Development Corp.の株は現在4.2400で購入可能です。注文は通常4.2400または4.2430付近で行われ、37や8.44%が市場の動きを示します。DFDVWの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFDVW株に投資する方法は？
Defi Development Corp.への投資では、年間の値幅0.3600 - 5.0000と現在の4.2400を考慮します。注文は多くの場合4.2400や4.2430で行われる前に、1077.78%や1077.78%と比較されます。DFDVWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Defi Development Corp.の株の最高値は？
Defi Development Corp.の過去1年の最高値は5.0000でした。0.3600 - 5.0000内で株価は大きく変動し、4.0500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Defi Development Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Defi Development Corp.の株の最低値は？
Defi Development Corp.(DFDVW)の年間最安値は0.3600でした。現在の4.2400や0.3600 - 5.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFDVWの動きはライブチャートで確認できます。
DFDVWの株式分割はいつ行われましたか？
Defi Development Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.0500、1077.78%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 4.0500
- 始値
- 3.9100
- 買値
- 4.2400
- 買値
- 4.2430
- 安値
- 3.8300
- 高値
- 4.2900
- 出来高
- 37
- 1日の変化
- 4.69%
- 1ヶ月の変化
- 1077.78%
- 6ヶ月の変化
- 1077.78%
- 1年の変化
- 1077.78%
