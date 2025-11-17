クォートセクション
通貨 / DFDVW
株に戻る

DFDVW: Defi Development Corp.

4.2400 USD 0.1900 (4.69%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFDVWの今日の為替レートは、4.69%変化しました。日中、通貨は1あたり3.8300の安値と4.2900の高値で取引されました。

Defi Development Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

よくあるご質問

DFDVW株の現在の価格は？

Defi Development Corp.の株価は本日4.2400です。3.8300 - 4.2900内で取引され、前日の終値は4.0500、取引量は37に達しました。DFDVWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Defi Development Corp.の株は配当を出しますか？

Defi Development Corp.の現在の価格は4.2400です。配当方針は会社によりますが、投資家は1077.78%やUSDにも注目します。DFDVWの動きはライブチャートで確認できます。

DFDVW株を買う方法は？

Defi Development Corp.の株は現在4.2400で購入可能です。注文は通常4.2400または4.2430付近で行われ、37や8.44%が市場の動きを示します。DFDVWの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFDVW株に投資する方法は？

Defi Development Corp.への投資では、年間の値幅0.3600 - 5.0000と現在の4.2400を考慮します。注文は多くの場合4.2400や4.2430で行われる前に、1077.78%や1077.78%と比較されます。DFDVWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Defi Development Corp.の株の最高値は？

Defi Development Corp.の過去1年の最高値は5.0000でした。0.3600 - 5.0000内で株価は大きく変動し、4.0500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Defi Development Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Defi Development Corp.の株の最低値は？

Defi Development Corp.(DFDVW)の年間最安値は0.3600でした。現在の4.2400や0.3600 - 5.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFDVWの動きはライブチャートで確認できます。

DFDVWの株式分割はいつ行われましたか？

Defi Development Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.0500、1077.78%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
3.8300 4.2900
1年のレンジ
0.3600 5.0000
以前の終値
4.0500
始値
3.9100
買値
4.2400
買値
4.2430
安値
3.8300
高値
4.2900
出来高
37
1日の変化
4.69%
1ヶ月の変化
1077.78%
6ヶ月の変化
1077.78%
1年の変化
1077.78%
17 11月, 月曜日
13:30
USD
NY Empire State製造指数
実際
期待
9.9
10.7
14:30
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
20:35
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待