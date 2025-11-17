报价部分
货币 / DFDVW
DFDVW: Defi Development Corp.

4.2400 USD 0.1900 (4.69%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFDVW汇率已更改4.69%。当日，交易品种以低点3.8300和高点4.2900进行交易。

关注Defi Development Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFDVW股票今天的价格是多少？

Defi Development Corp.股票今天的定价为4.2400。它在3.8300 - 4.2900范围内交易，昨天的收盘价为4.0500，交易量达到37。DFDVW的实时价格图表显示了这些更新。

Defi Development Corp.股票是否支付股息？

Defi Development Corp.目前的价值为4.2400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1077.78%和USD。实时查看图表以跟踪DFDVW走势。

如何购买DFDVW股票？

您可以以4.2400的当前价格购买Defi Development Corp.股票。订单通常设置在4.2400或4.2430附近，而37和8.44%显示市场活动。立即关注DFDVW的实时图表更新。

如何投资DFDVW股票？

投资Defi Development Corp.需要考虑年度范围0.3600 - 5.0000和当前价格4.2400。许多人在以4.2400或4.2430下订单之前，会比较1077.78%和。实时查看DFDVW价格图表，了解每日变化。

Defi Development Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defi Development Corp.的最高价格是5.0000。在0.3600 - 5.0000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defi Development Corp.的绩效。

Defi Development Corp.股票的最低价格是多少？

Defi Development Corp.（DFDVW）的最低价格为0.3600。将其与当前的4.2400和0.3600 - 5.0000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFDVW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFDVW股票是什么时候拆分的？

Defi Development Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.0500和1077.78%中可见。

日范围
3.8300 4.2900
年范围
0.3600 5.0000
前一天收盘价
4.0500
开盘价
3.9100
卖价
4.2400
买价
4.2430
最低价
3.8300
最高价
4.2900
交易量
37
日变化
4.69%
月变化
1077.78%
6个月变化
1077.78%
年变化
1077.78%
