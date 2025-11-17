DFDVW: Defi Development Corp.
今日DFDVW汇率已更改4.69%。当日，交易品种以低点3.8300和高点4.2900进行交易。
关注Defi Development Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DFDVW股票今天的价格是多少？
Defi Development Corp.股票今天的定价为4.2400。它在3.8300 - 4.2900范围内交易，昨天的收盘价为4.0500，交易量达到37。DFDVW的实时价格图表显示了这些更新。
Defi Development Corp.股票是否支付股息？
Defi Development Corp.目前的价值为4.2400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1077.78%和USD。实时查看图表以跟踪DFDVW走势。
如何购买DFDVW股票？
您可以以4.2400的当前价格购买Defi Development Corp.股票。订单通常设置在4.2400或4.2430附近，而37和8.44%显示市场活动。立即关注DFDVW的实时图表更新。
如何投资DFDVW股票？
投资Defi Development Corp.需要考虑年度范围0.3600 - 5.0000和当前价格4.2400。许多人在以4.2400或4.2430下订单之前，会比较1077.78%和。实时查看DFDVW价格图表，了解每日变化。
Defi Development Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defi Development Corp.的最高价格是5.0000。在0.3600 - 5.0000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defi Development Corp.的绩效。
Defi Development Corp.股票的最低价格是多少？
Defi Development Corp.（DFDVW）的最低价格为0.3600。将其与当前的4.2400和0.3600 - 5.0000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFDVW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFDVW股票是什么时候拆分的？
Defi Development Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.0500和1077.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.0500
- 开盘价
- 3.9100
- 卖价
- 4.2400
- 买价
- 4.2430
- 最低价
- 3.8300
- 最高价
- 4.2900
- 交易量
- 37
- 日变化
- 4.69%
- 月变化
- 1077.78%
- 6个月变化
- 1077.78%
- 年变化
- 1077.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 9.9
- 前值
- 10.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值