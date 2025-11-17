CotizacionesSecciones
Divisas / DFDVW
DFDVW: Defi Development Corp.

4.2400 USD 0.1900 (4.69%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DFDVW de hoy ha cambiado un 4.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.8300, mientras que el máximo ha alcanzado 4.2900.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Defi Development Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DFDVW hoy?

Defi Development Corp. (DFDVW) se evalúa hoy en 4.2400. El instrumento se negocia dentro de 3.8300 - 4.2900; el cierre de ayer ha sido 4.0500 y el volumen comercial ha alcanzado 37. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFDVW en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Defi Development Corp.?

Defi Development Corp. se evalúa actualmente en 4.2400. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1077.78% y USD. Monitoree los movimientos de DFDVW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DFDVW?

Puede comprar acciones de Defi Development Corp. (DFDVW) al precio actual de 4.2400. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.2400 o 4.2430, mientras que 37 y 8.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFDVW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DFDVW?

Invertir en Defi Development Corp. implica tener en cuenta el rango anual 0.3600 - 5.0000 y el precio actual 4.2400. Muchos comparan 1077.78% y 1077.78% antes de colocar órdenes en 4.2400 o 4.2430. Estudie los cambios diarios de precios de DFDVW en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Defi Development Corp.?

El precio más alto de Defi Development Corp. (DFDVW) en el último año ha sido 5.0000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.3600 - 5.0000, una comparación con 4.0500 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Defi Development Corp. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Defi Development Corp.?

El precio más bajo de Defi Development Corp. (DFDVW) para el año ha sido 0.3600. La comparación con los actuales 4.2400 y 0.3600 - 5.0000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFDVW en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFDVW?

En el pasado, Defi Development Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 4.0500 y 1077.78% después de las acciones corporativas.

Rango diario
3.8300 4.2900
Rango anual
0.3600 5.0000
Cierres anteriores
4.0500
Open
3.9100
Bid
4.2400
Ask
4.2430
Low
3.8300
High
4.2900
Volumen
37
Cambio diario
4.69%
Cambio mensual
1077.78%
Cambio a 6 meses
1077.78%
Cambio anual
1077.78%
17 noviembre, lunes
13:30
USD
Índice de actividad manufacturera de Empire State de la Fed de Nueva York
Act.
Pronós.
9.9
Prev.
10.7
14:30
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
20:35
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.