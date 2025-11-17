- Обзор рынка
DFDVW: Defi Development Corp.
Курс DFDVW за сегодня изменился на 4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.8300, а максимальная — 4.2900.
Следите за динамикой Defi Development Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFDVW сегодня?
Defi Development Corp. (DFDVW) сегодня оценивается на уровне 4.2400. Инструмент торгуется в пределах 3.8300 - 4.2900, вчерашнее закрытие составило 4.0500, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFDVW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defi Development Corp.?
Defi Development Corp. в настоящее время оценивается в 4.2400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1077.78% и USD. Отслеживайте движения DFDVW на графике в реальном времени.
Как купить акции DFDVW?
Вы можете купить акции Defi Development Corp. (DFDVW) по текущей цене 4.2400. Ордера обычно размещаются около 4.2400 или 4.2430, тогда как 37 и 8.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFDVW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFDVW?
Инвестирование в Defi Development Corp. предполагает учет годового диапазона 0.3600 - 5.0000 и текущей цены 4.2400. Многие сравнивают 1077.78% и 1077.78% перед размещением ордеров на 4.2400 или 4.2430. Изучайте ежедневные изменения цены DFDVW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defi Development Corp.?
Самая высокая цена Defi Development Corp. (DFDVW) за последний год составила 5.0000. Акции заметно колебались в пределах 0.3600 - 5.0000, сравнение с 4.0500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defi Development Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defi Development Corp.?
Самая низкая цена Defi Development Corp. (DFDVW) за год составила 0.3600. Сравнение с текущими 4.2400 и 0.3600 - 5.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFDVW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFDVW?
В прошлом Defi Development Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.0500 и 1077.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.0500
- Open
- 3.9100
- Bid
- 4.2400
- Ask
- 4.2430
- Low
- 3.8300
- High
- 4.2900
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 4.69%
- Месячное изменение
- 1077.78%
- 6-месячное изменение
- 1077.78%
- Годовое изменение
- 1077.78%
