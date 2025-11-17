КотировкиРазделы
DFDVW: Defi Development Corp.

4.2400 USD 0.1900 (4.69%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFDVW за сегодня изменился на 4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.8300, а максимальная — 4.2900.

Следите за динамикой Defi Development Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFDVW сегодня?

Defi Development Corp. (DFDVW) сегодня оценивается на уровне 4.2400. Инструмент торгуется в пределах 3.8300 - 4.2900, вчерашнее закрытие составило 4.0500, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFDVW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defi Development Corp.?

Defi Development Corp. в настоящее время оценивается в 4.2400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1077.78% и USD. Отслеживайте движения DFDVW на графике в реальном времени.

Как купить акции DFDVW?

Вы можете купить акции Defi Development Corp. (DFDVW) по текущей цене 4.2400. Ордера обычно размещаются около 4.2400 или 4.2430, тогда как 37 и 8.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFDVW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFDVW?

Инвестирование в Defi Development Corp. предполагает учет годового диапазона 0.3600 - 5.0000 и текущей цены 4.2400. Многие сравнивают 1077.78% и 1077.78% перед размещением ордеров на 4.2400 или 4.2430. Изучайте ежедневные изменения цены DFDVW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Defi Development Corp.?

Самая высокая цена Defi Development Corp. (DFDVW) за последний год составила 5.0000. Акции заметно колебались в пределах 0.3600 - 5.0000, сравнение с 4.0500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defi Development Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Defi Development Corp.?

Самая низкая цена Defi Development Corp. (DFDVW) за год составила 0.3600. Сравнение с текущими 4.2400 и 0.3600 - 5.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFDVW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFDVW?

В прошлом Defi Development Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.0500 и 1077.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.8300 4.2900
Годовой диапазон
0.3600 5.0000
Предыдущее закрытие
4.0500
Open
3.9100
Bid
4.2400
Ask
4.2430
Low
3.8300
High
4.2900
Объем
37
Дневное изменение
4.69%
Месячное изменение
1077.78%
6-месячное изменение
1077.78%
Годовое изменение
1077.78%
17 ноября, понедельник
13:30
USD
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка
Акт.
Прог.
9.9
Пред.
10.7
14:30
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
20:35
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.