DFDVW: Defi Development Corp.
A taxa do DFDVW para hoje mudou para 4.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.8300 e o mais alto foi 4.2900.
Veja a dinâmica do par de moedas Defi Development Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFDVW hoje?
Hoje Defi Development Corp. (DFDVW) está avaliado em 4.2400. O instrumento é negociado dentro de 3.8300 - 4.2900, o fechamento de ontem foi 4.0500, e o volume de negociação atingiu 37. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFDVW em tempo real.
As ações de Defi Development Corp. pagam dividendos?
Atualmente Defi Development Corp. está avaliado em 4.2400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1077.78% e USD. Monitore os movimentos de DFDVW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFDVW?
Você pode comprar ações de Defi Development Corp. (DFDVW) pelo preço atual 4.2400. Ordens geralmente são executadas perto de 4.2400 ou 4.2430, enquanto 37 e 8.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFDVW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFDVW?
Investir em Defi Development Corp. envolve considerar a faixa anual 0.3600 - 5.0000 e o preço atual 4.2400. Muitos comparam 1077.78% e 1077.78% antes de enviar ordens em 4.2400 ou 4.2430. Estude as mudanças diárias de preço de DFDVW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Defi Development Corp.?
O maior preço de Defi Development Corp. (DFDVW) no último ano foi 5.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.3600 - 5.0000, e a comparação com 4.0500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Defi Development Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Defi Development Corp.?
O menor preço de Defi Development Corp. (DFDVW) no ano foi 0.3600. A comparação com o preço atual 4.2400 e 0.3600 - 5.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFDVW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFDVW?
No passado Defi Development Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.0500 e 1077.78% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 4.0500
- Open
- 3.9100
- Bid
- 4.2400
- Ask
- 4.2430
- Low
- 3.8300
- High
- 4.2900
- Volume
- 37
- Mudança diária
- 4.69%
- Mudança mensal
- 1077.78%
- Mudança de 6 meses
- 1077.78%
- Mudança anual
- 1077.78%
