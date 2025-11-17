- Aperçu
DFDVW: Defi Development Corp.
Le taux de change de DFDVW a changé de 4.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.8300 et à un maximum de 4.2900.
Suivez la dynamique Defi Development Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFDVW aujourd'hui ?
L'action Defi Development Corp. est cotée à 4.2400 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.8300 - 4.2900, a clôturé hier à 4.0500 et son volume d'échange a atteint 37. Le graphique en temps réel du cours de DFDVW présente ces mises à jour.
L'action Defi Development Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Defi Development Corp. est actuellement valorisé à 4.2400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1077.78% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFDVW.
Comment acheter des actions DFDVW ?
Vous pouvez acheter des actions Defi Development Corp. au cours actuel de 4.2400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.2400 ou de 4.2430, le 37 et le 8.44% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFDVW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFDVW ?
Investir dans Defi Development Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.3600 - 5.0000 et le prix actuel 4.2400. Beaucoup comparent 1077.78% et 1077.78% avant de passer des ordres à 4.2400 ou 4.2430. Consultez le graphique du cours de DFDVW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Defi Development Corp. ?
Le cours le plus élevé de Defi Development Corp. l'année dernière était 5.0000. Au cours de 0.3600 - 5.0000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 4.0500 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Defi Development Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Defi Development Corp. ?
Le cours le plus bas de Defi Development Corp. (DFDVW) sur l'année a été 0.3600. Sa comparaison avec 4.2400 et 0.3600 - 5.0000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFDVW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFDVW a-t-elle été divisée ?
Defi Development Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 4.0500 et 1077.78% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 4.0500
- Ouverture
- 3.9100
- Bid
- 4.2400
- Ask
- 4.2430
- Plus Bas
- 3.8300
- Plus Haut
- 4.2900
- Volume
- 37
- Changement quotidien
- 4.69%
- Changement Mensuel
- 1077.78%
- Changement à 6 Mois
- 1077.78%
- Changement Annuel
- 1077.78%
