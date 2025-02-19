FiyatlarBölümler
DEM: WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund

47.13 USD 0.10 (0.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DEM fiyatı bugün -0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.07 ve Yüksek fiyatı olarak 47.20 aralığında işlem gördü.

WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
47.07 47.20
Yıllık aralık
37.25 47.89
Önceki kapanış
47.23
Açılış
47.13
Satış
47.13
Alış
47.43
Düşük
47.07
Yüksek
47.20
Hacim
348
Günlük değişim
-0.21%
Aylık değişim
3.36%
6 aylık değişim
12.03%
Yıllık değişim
6.99%
