DEM: WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
47.13 USD 0.10 (0.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DEM fiyatı bugün -0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.07 ve Yüksek fiyatı olarak 47.20 aralığında işlem gördü.
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DEM haberleri
Günlük aralık
47.07 47.20
Yıllık aralık
37.25 47.89
- Önceki kapanış
- 47.23
- Açılış
- 47.13
- Satış
- 47.13
- Alış
- 47.43
- Düşük
- 47.07
- Yüksek
- 47.20
- Hacim
- 348
- Günlük değişim
- -0.21%
- Aylık değişim
- 3.36%
- 6 aylık değişim
- 12.03%
- Yıllık değişim
- 6.99%
21 Eylül, Pazar