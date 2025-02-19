Moedas / DEM
DEM: WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
47.23 USD 0.30 (0.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DEM para hoje mudou para -0.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.11 e o mais alto foi 47.27.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
47.11 47.27
Faixa anual
37.25 47.89
- Fechamento anterior
- 47.53
- Open
- 47.19
- Bid
- 47.23
- Ask
- 47.53
- Low
- 47.11
- High
- 47.27
- Volume
- 249
- Mudança diária
- -0.63%
- Mudança mensal
- 3.57%
- Mudança de 6 meses
- 12.27%
- Mudança anual
- 7.22%
