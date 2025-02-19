Währungen / DEM
DEM: WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
47.15 USD 0.08 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DEM hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.08 bis zu einem Hoch von 47.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEM News
- WisdomTree launches CoinDesk 20 crypto ETP in Europe
Tagesspanne
47.08 47.17
Jahresspanne
37.25 47.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.23
- Eröffnung
- 47.08
- Bid
- 47.15
- Ask
- 47.45
- Tief
- 47.08
- Hoch
- 47.17
- Volumen
- 129
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 3.40%
- 6-Monatsänderung
- 12.08%
- Jahresänderung
- 7.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K