DEM: WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
47.13 USD 0.10 (0.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DEM 환율이 오늘 -0.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 47.07이고 고가는 47.20이었습니다.
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
47.07 47.20
년간 변동
37.25 47.89
- 이전 종가
- 47.23
- 시가
- 47.13
- Bid
- 47.13
- Ask
- 47.43
- 저가
- 47.07
- 고가
- 47.20
- 볼륨
- 348
- 일일 변동
- -0.21%
- 월 변동
- 3.36%
- 6개월 변동
- 12.03%
- 년간 변동율
- 6.99%
20 9월, 토요일