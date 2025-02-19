通貨 / DEM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DEM: WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
47.23 USD 0.30 (0.63%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DEMの今日の為替レートは、-0.63%変化しました。日中、通貨は1あたり47.11の安値と47.27の高値で取引されました。
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEM News
- Is WisdomTree Emerging Markets High Dividend ETF (DEM) a Strong ETF Right Now?
- DVYE: High Yield With A Hidden Weakness (NYSEARCA:DVYE)
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- Is WisdomTree Emerging Markets High Dividend ETF (DEM) a Strong ETF Right Now?
- DEM ETF: High-Dividend Emerging Market Stocks Now Under 8x Earnings (NYSEARCA:DEM)
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- Multi-Asset Income In A New Regime
- What’s Hot - And What’s Not - In Emerging Markets So Far In 2025
- Qualified Dividend Income: Edging Out Bond Interest When It Comes To Taxes
- WisdomTree launches CoinDesk 20 crypto ETP in Europe
1日のレンジ
47.11 47.27
1年のレンジ
37.25 47.89
- 以前の終値
- 47.53
- 始値
- 47.19
- 買値
- 47.23
- 買値
- 47.53
- 安値
- 47.11
- 高値
- 47.27
- 出来高
- 249
- 1日の変化
- -0.63%
- 1ヶ月の変化
- 3.57%
- 6ヶ月の変化
- 12.27%
- 1年の変化
- 7.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K