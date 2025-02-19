Валюты / DEM
DEM: WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
47.47 USD 0.12 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DEM за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.27, а максимальная — 47.49.
Следите за динамикой WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
47.27 47.49
Годовой диапазон
37.25 47.49
- Предыдущее закрытие
- 47.35
- Open
- 47.38
- Bid
- 47.47
- Ask
- 47.77
- Low
- 47.27
- High
- 47.49
- Объем
- 305
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 4.10%
- 6-месячное изменение
- 12.84%
- Годовое изменение
- 7.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.