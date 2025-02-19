货币 / DEM
DEM: WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
47.53 USD 0.06 (0.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DEM汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点47.41和高点47.89进行交易。
关注WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DEM新闻
日范围
47.41 47.89
年范围
37.25 47.89
- 前一天收盘价
- 47.47
- 开盘价
- 47.57
- 卖价
- 47.53
- 买价
- 47.83
- 最低价
- 47.41
- 最高价
- 47.89
- 交易量
- 651
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 4.23%
- 6个月变化
- 12.98%
- 年变化
- 7.90%
