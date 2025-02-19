Valute / DEM
DEM: WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
47.13 USD 0.10 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DEM ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.07 e ad un massimo di 47.20.
Segui le dinamiche di WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
47.07 47.20
Intervallo Annuale
37.25 47.89
- Chiusura Precedente
- 47.23
- Apertura
- 47.13
- Bid
- 47.13
- Ask
- 47.43
- Minimo
- 47.07
- Massimo
- 47.20
- Volume
- 348
- Variazione giornaliera
- -0.21%
- Variazione Mensile
- 3.36%
- Variazione Semestrale
- 12.03%
- Variazione Annuale
- 6.99%
21 settembre, domenica