DEM: WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund

47.13 USD 0.10 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DEM ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.07 e ad un massimo di 47.20.

Segui le dinamiche di WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
47.07 47.20
Intervallo Annuale
37.25 47.89
Chiusura Precedente
47.23
Apertura
47.13
Bid
47.13
Ask
47.43
Minimo
47.07
Massimo
47.20
Volume
348
Variazione giornaliera
-0.21%
Variazione Mensile
3.36%
Variazione Semestrale
12.03%
Variazione Annuale
6.99%
21 settembre, domenica