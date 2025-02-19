Devises / DEM
DEM: WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
47.13 USD 0.10 (0.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DEM a changé de -0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.07 et à un maximum de 47.20.
Suivez la dynamique WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DEM Nouvelles
Range quotidien
47.07 47.20
Range Annuel
37.25 47.89
- Clôture Précédente
- 47.23
- Ouverture
- 47.13
- Bid
- 47.13
- Ask
- 47.43
- Plus Bas
- 47.07
- Plus Haut
- 47.20
- Volume
- 348
- Changement quotidien
- -0.21%
- Changement Mensuel
- 3.36%
- Changement à 6 Mois
- 12.03%
- Changement Annuel
- 6.99%
20 septembre, samedi