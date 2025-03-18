KotasyonBölümler
Dövizler / DBEM
Geri dön - Hisse senetleri

DBEM: Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

30.86 USD 0.32 (1.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DBEM fiyatı bugün 1.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.80 ve Yüksek fiyatı olarak 30.86 aralığında işlem gördü.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBEM haberleri

Sıkça sorulan sorular

What is DBEM stock price today?

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF stock is priced at 30.86 today. It trades within 1.05%, yesterday's close was 30.54, and trading volume reached 8. The live price chart of DBEM shows these updates.

Does Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF stock pay dividends?

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF is currently valued at 30.86. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 16.28% and USD. View the chart live to track DBEM movements.

How to buy DBEM stock?

You can buy Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF shares at the current price of 30.86. Orders are usually placed near 30.86 or 31.16, while 8 and 0.03% show market activity. Follow DBEM updates on the live chart today.

How to invest into DBEM stock?

Investing in Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF involves considering the yearly range 21.45 - 30.86 and current price 30.86. Many compare 7.08% and 19.80% before placing orders at 30.86 or 31.16. Explore the DBEM price chart live with daily changes.

What are Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF stock highest prices?

The highest price of Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF in the past year was 30.86. Within 21.45 - 30.86, the stock fluctuated notably, and comparing with 30.54 helps spot resistance levels. Track Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF performance using the live chart.

What are Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF stock lowest prices?

The lowest price of Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) over the year was 21.45. Comparing it with the current 30.86 and 21.45 - 30.86 shows potential long-term entry points. Watch DBEM moves on the chart live for more details.

When did DBEM stock split?

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 30.54, and 16.28% after corporate actions.

Günlük aralık
30.80 30.86
Yıllık aralık
21.45 30.86
Önceki kapanış
30.54
Açılış
30.85
Satış
30.86
Alış
31.16
Düşük
30.80
Yüksek
30.86
Hacim
8
Günlük değişim
1.05%
Aylık değişim
7.08%
6 aylık değişim
19.80%
Yıllık değişim
16.28%
30 Eylül, Salı
10:00
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 y/y
Açıklanan
1.8%
Beklenti
1.7%
Önceki
2.1%
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) m/m
Açıklanan
-0.3%
Beklenti
-0.4%
Önceki
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago İş Barometresi
Açıklanan
Beklenti
45.8
Önceki
41.5
14:00
USD
JOLTS İş Olanakları
Açıklanan
Beklenti
7.326 M
Önceki
7.181 M
14:00
USD
CB Tüketici Güven Endeksi
Açıklanan
94.2
Beklenti
100.7
Önceki
97.8