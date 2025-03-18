CotationsSections
DBEM: Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

30.54 USD 0.05 (0.16%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DBEM a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.54 et à un maximum de 30.82.

Suivez la dynamique Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DBEM aujourd'hui ?

L'action Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF est cotée à 30.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.16%, a clôturé hier à 30.49 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de DBEM présente ces mises à jour.

L'action Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF est actuellement valorisé à 30.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DBEM.

Comment acheter des actions DBEM ?

Vous pouvez acheter des actions Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF au cours actuel de 30.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.54 ou de 30.84, le 11 et le -0.62% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DBEM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DBEM ?

Investir dans Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.45 - 30.85 et le prix actuel 30.54. Beaucoup comparent 5.97% et 18.56% avant de passer des ordres à 30.54 ou 30.84. Consultez le graphique du cours de DBEM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF l'année dernière était 30.85. Au cours de 21.45 - 30.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 30.49 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF ?

Le cours le plus bas de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) sur l'année a été 21.45. Sa comparaison avec 30.54 et 21.45 - 30.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DBEM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DBEM a-t-elle été divisée ?

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 30.49 et 15.07% après les opérations sur titres.

Range quotidien
30.54 30.82
Range Annuel
21.45 30.85
Clôture Précédente
30.49
Ouverture
30.73
Bid
30.54
Ask
30.84
Plus Bas
30.54
Plus Haut
30.82
Volume
11
Changement quotidien
0.16%
Changement Mensuel
5.97%
Changement à 6 Mois
18.56%
Changement Annuel
15.07%
