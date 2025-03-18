报价部分
货币 / DBEM
DBEM: Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

30.81 USD 0.27 (0.88%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DBEM汇率已更改0.88%。当日，交易品种以低点30.80和高点30.81进行交易。

关注Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DBEM股票今天的价格是多少？

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF股票今天的定价为30.81。它在0.88%范围内交易，昨天的收盘价为30.54，交易量达到2。DBEM的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF股票是否支付股息？

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF目前的价值为30.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.09%和USD。实时查看图表以跟踪DBEM走势。

如何购买DBEM股票？

您可以以30.81的当前价格购买Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在30.81或31.11附近，而2和0.03%显示市场活动。立即关注DBEM的实时图表更新。

如何投资DBEM股票？

投资Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF需要考虑年度范围21.45 - 30.85和当前价格30.81。许多人在以30.81或31.11下订单之前，会比较6.90%和。实时查看DBEM价格图表，了解每日变化。

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF的最高价格是30.85。在21.45 - 30.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF的绩效。

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF（DBEM）的最低价格为21.45。将其与当前的30.81和21.45 - 30.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DBEM股票是什么时候拆分的？

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.54和16.09%中可见。

日范围
30.80 30.81
年范围
21.45 30.85
前一天收盘价
30.54
开盘价
30.80
卖价
30.81
买价
31.11
最低价
30.80
最高价
30.81
交易量
2
日变化
0.88%
月变化
6.90%
6个月变化
19.60%
年变化
16.09%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8