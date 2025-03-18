QuotazioniSezioni
DBEM: Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

30.54 USD 0.05 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBEM ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.54 e ad un massimo di 30.82.

Segui le dinamiche di Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DBEM oggi?

Oggi le azioni Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF sono prezzate a 30.54. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 30.49 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBEM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF pagano dividendi?

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF è attualmente valutato a 30.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBEM.

Come acquistare azioni DBEM?

Puoi acquistare azioni Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF al prezzo attuale di 30.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.54 o 30.84, mentre 11 e -0.62% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBEM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DBEM?

Investire in Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.45 - 30.85 e il prezzo attuale 30.54. Molti confrontano 5.97% e 18.56% prima di effettuare ordini su 30.54 o 30.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBEM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?

Il prezzo massimo di Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF nell'ultimo anno è stato 30.85. All'interno di 21.45 - 30.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.49 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?

Il prezzo più basso di Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) nel corso dell'anno è stato 21.45. Confrontandolo con gli attuali 30.54 e 21.45 - 30.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBEM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBEM?

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.49 e 15.07%.

Intervallo Giornaliero
30.54 30.82
Intervallo Annuale
21.45 30.85
Chiusura Precedente
30.49
Apertura
30.73
Bid
30.54
Ask
30.84
Minimo
30.54
Massimo
30.82
Volume
11
Variazione giornaliera
0.16%
Variazione Mensile
5.97%
Variazione Semestrale
18.56%
Variazione Annuale
15.07%
