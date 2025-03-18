- Panorámica
DBEM: Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
El tipo de cambio de DBEM de hoy ha cambiado un 0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.80, mientras que el máximo ha alcanzado 30.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DBEM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DBEM hoy?
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) se evalúa hoy en 30.81. El instrumento se negocia dentro de 0.88%; el cierre de ayer ha sido 30.54 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBEM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF se evalúa actualmente en 30.81. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.09% y USD. Monitoree los movimientos de DBEM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DBEM?
Puede comprar acciones de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) al precio actual de 30.81. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 30.81 o 31.11, mientras que 2 y 0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBEM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DBEM?
Invertir en Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.45 - 30.85 y el precio actual 30.81. Muchos comparan 6.90% y 19.60% antes de colocar órdenes en 30.81 o 31.11. Estudie los cambios diarios de precios de DBEM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?
El precio más alto de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) en el último año ha sido 30.85. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.45 - 30.85, una comparación con 30.54 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?
El precio más bajo de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) para el año ha sido 21.45. La comparación con los actuales 30.81 y 21.45 - 30.85 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBEM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBEM?
En el pasado, Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 30.54 y 16.09% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 30.54
- Open
- 30.80
- Bid
- 30.81
- Ask
- 31.11
- Low
- 30.80
- High
- 30.81
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.88%
- Cambio mensual
- 6.90%
- Cambio a 6 meses
- 19.60%
- Cambio anual
- 16.09%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8