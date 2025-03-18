КотировкиРазделы
Валюты / DBEM
Назад в Рынок акций США

DBEM: Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

30.54 USD 0.05 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DBEM за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.54, а максимальная — 30.82.

Следите за динамикой Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DBEM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DBEM сегодня?

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) сегодня оценивается на уровне 30.54. Инструмент торгуется в пределах 0.16%, вчерашнее закрытие составило 30.49, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 30.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.07% и USD. Отслеживайте движения DBEM на графике в реальном времени.

Как купить акции DBEM?

Вы можете купить акции Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) по текущей цене 30.54. Ордера обычно размещаются около 30.54 или 30.84, тогда как 11 и -0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DBEM?

Инвестирование в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 21.45 - 30.85 и текущей цены 30.54. Многие сравнивают 5.97% и 18.56% перед размещением ордеров на 30.54 или 30.84. Изучайте ежедневные изменения цены DBEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?

Самая высокая цена Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) за последний год составила 30.85. Акции заметно колебались в пределах 21.45 - 30.85, сравнение с 30.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?

Самая низкая цена Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) за год составила 21.45. Сравнение с текущими 30.54 и 21.45 - 30.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DBEM?

В прошлом Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.49 и 15.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.54 30.82
Годовой диапазон
21.45 30.85
Предыдущее закрытие
30.49
Open
30.73
Bid
30.54
Ask
30.84
Low
30.54
High
30.82
Объем
11
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
5.97%
6-месячное изменение
18.56%
Годовое изменение
15.07%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8