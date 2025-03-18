クォートセクション
通貨 / DBEM
DBEM: Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

30.81 USD 0.27 (0.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBEMの今日の為替レートは、0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり30.80の安値と30.81の高値で取引されました。

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DBEM News

よくあるご質問

DBEM株の現在の価格は？

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの株価は本日30.81です。0.88%内で取引され、前日の終値は30.54、取引量は2に達しました。DBEMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの株は配当を出しますか？

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの現在の価格は30.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.09%やUSDにも注目します。DBEMの動きはライブチャートで確認できます。

DBEM株を買う方法は？

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの株は現在30.81で購入可能です。注文は通常30.81または31.11付近で行われ、2や0.03%が市場の動きを示します。DBEMの最新情報はライブチャートで確認できます。

DBEM株に投資する方法は？

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFへの投資では、年間の値幅21.45 - 30.85と現在の30.81を考慮します。注文は多くの場合30.81や31.11で行われる前に、6.90%や19.60%と比較されます。DBEMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの株の最高値は？

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの過去1年の最高値は30.85でした。21.45 - 30.85内で株価は大きく変動し、30.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの株の最低値は？

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF(DBEM)の年間最安値は21.45でした。現在の30.81や21.45 - 30.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBEMの動きはライブチャートで確認できます。

DBEMの株式分割はいつ行われましたか？

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.54、16.09%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
30.80 30.81
1年のレンジ
21.45 30.85
以前の終値
30.54
始値
30.80
買値
30.81
買値
31.11
安値
30.80
高値
30.81
出来高
2
1日の変化
0.88%
1ヶ月の変化
6.90%
6ヶ月の変化
19.60%
1年の変化
16.09%
