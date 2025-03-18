- 概要
DBEM: Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEMの今日の為替レートは、0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり30.80の安値と30.81の高値で取引されました。
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DBEM株の現在の価格は？
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの株価は本日30.81です。0.88%内で取引され、前日の終値は30.54、取引量は2に達しました。DBEMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの株は配当を出しますか？
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの現在の価格は30.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.09%やUSDにも注目します。DBEMの動きはライブチャートで確認できます。
DBEM株を買う方法は？
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの株は現在30.81で購入可能です。注文は通常30.81または31.11付近で行われ、2や0.03%が市場の動きを示します。DBEMの最新情報はライブチャートで確認できます。
DBEM株に投資する方法は？
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFへの投資では、年間の値幅21.45 - 30.85と現在の30.81を考慮します。注文は多くの場合30.81や31.11で行われる前に、6.90%や19.60%と比較されます。DBEMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの株の最高値は？
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの過去1年の最高値は30.85でした。21.45 - 30.85内で株価は大きく変動し、30.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFの株の最低値は？
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF(DBEM)の年間最安値は21.45でした。現在の30.81や21.45 - 30.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBEMの動きはライブチャートで確認できます。
DBEMの株式分割はいつ行われましたか？
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.54、16.09%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 30.54
- 始値
- 30.80
- 買値
- 30.81
- 買値
- 31.11
- 安値
- 30.80
- 高値
- 30.81
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.88%
- 1ヶ月の変化
- 6.90%
- 6ヶ月の変化
- 19.60%
- 1年の変化
- 16.09%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8