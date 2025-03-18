KurseKategorien
DBEM: Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

30.84 USD 0.30 (0.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBEM hat sich für heute um 0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.80 bis zu einem Hoch von 30.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DBEM heute?

Die Aktie von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) notiert heute bei 30.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.98% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.54 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von DBEM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DBEM Dividenden?

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF wird derzeit mit 30.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBEM zu verfolgen.

Wie kaufe ich DBEM-Aktien?

Sie können Aktien von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) zum aktuellen Kurs von 30.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.84 oder 31.14 platziert, während 7 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBEM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DBEM-Aktien?

Bei einer Investition in Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF müssen die jährliche Spanne 21.45 - 30.85 und der aktuelle Kurs 30.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.01% und 19.72%, bevor sie Orders zu 30.84 oder 31.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBEM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?

Der höchste Kurs von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) im vergangenen Jahr lag bei 30.85. Innerhalb von 21.45 - 30.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?

Der niedrigste Kurs von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) im Laufe des Jahres betrug 21.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.84 und der Spanne 21.45 - 30.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBEM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DBEM statt?

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.54 und 16.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
30.80 30.85
Jahresspanne
21.45 30.85
Vorheriger Schlusskurs
30.54
Eröffnung
30.85
Bid
30.84
Ask
31.14
Tief
30.80
Hoch
30.85
Volumen
7
Tagesänderung
0.98%
Monatsänderung
7.01%
6-Monatsänderung
19.72%
Jahresänderung
16.20%
