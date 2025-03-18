- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DBEM: Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
Der Wechselkurs von DBEM hat sich für heute um 0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.80 bis zu einem Hoch von 30.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBEM News
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
- Emerging Market Equities: The Steep Cost Of Missing Out
- Why The Dollar Inflection Should Not Be Ignored
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DBEM heute?
Die Aktie von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) notiert heute bei 30.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.98% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.54 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von DBEM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DBEM Dividenden?
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF wird derzeit mit 30.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBEM zu verfolgen.
Wie kaufe ich DBEM-Aktien?
Sie können Aktien von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) zum aktuellen Kurs von 30.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.84 oder 31.14 platziert, während 7 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBEM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DBEM-Aktien?
Bei einer Investition in Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF müssen die jährliche Spanne 21.45 - 30.85 und der aktuelle Kurs 30.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.01% und 19.72%, bevor sie Orders zu 30.84 oder 31.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBEM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?
Der höchste Kurs von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) im vergangenen Jahr lag bei 30.85. Innerhalb von 21.45 - 30.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) im Laufe des Jahres betrug 21.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.84 und der Spanne 21.45 - 30.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBEM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DBEM statt?
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.54 und 16.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.54
- Eröffnung
- 30.85
- Bid
- 30.84
- Ask
- 31.14
- Tief
- 30.80
- Hoch
- 30.85
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.98%
- Monatsänderung
- 7.01%
- 6-Monatsänderung
- 19.72%
- Jahresänderung
- 16.20%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8