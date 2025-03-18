- Visão do mercado
DBEM: Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
A taxa do DBEM para hoje mudou para 0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.80 e o mais alto foi 30.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DBEM hoje?
Hoje Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) está avaliado em 30.81. O instrumento é negociado dentro de 0.88%, o fechamento de ontem foi 30.54, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBEM em tempo real.
As ações de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF está avaliado em 30.81. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.09% e USD. Monitore os movimentos de DBEM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DBEM?
Você pode comprar ações de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) pelo preço atual 30.81. Ordens geralmente são executadas perto de 30.81 ou 31.11, enquanto 2 e 0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBEM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DBEM?
Investir em Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF envolve considerar a faixa anual 21.45 - 30.85 e o preço atual 30.81. Muitos comparam 6.90% e 19.60% antes de enviar ordens em 30.81 ou 31.11. Estude as mudanças diárias de preço de DBEM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?
O maior preço de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) no último ano foi 30.85. As ações oscilaram bastante dentro de 21.45 - 30.85, e a comparação com 30.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF?
O menor preço de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) no ano foi 21.45. A comparação com o preço atual 30.81 e 21.45 - 30.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBEM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBEM?
No passado Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.54 e 16.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 30.54
- Open
- 30.80
- Bid
- 30.81
- Ask
- 31.11
- Low
- 30.80
- High
- 30.81
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.88%
- Mudança mensal
- 6.90%
- Mudança de 6 meses
- 19.60%
- Mudança anual
- 16.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8