Dövizler / DBD
DBD: Diebold Nixdorf Incorporated
56.91 USD 3.12 (5.20%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DBD fiyatı bugün -5.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.64 ve Yüksek fiyatı olarak 59.91 aralığında işlem gördü.
Diebold Nixdorf Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
56.64 59.91
Yıllık aralık
34.88 63.46
- Önceki kapanış
- 60.03
- Açılış
- 59.88
- Satış
- 56.91
- Alış
- 57.21
- Düşük
- 56.64
- Yüksek
- 59.91
- Hacim
- 266
- Günlük değişim
- -5.20%
- Aylık değişim
- -5.39%
- 6 aylık değişim
- 29.37%
- Yıllık değişim
- 26.69%
21 Eylül, Pazar