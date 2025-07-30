FiyatlarBölümler
Dövizler / DBD
Geri dön - Hisse senetleri

DBD: Diebold Nixdorf Incorporated

56.91 USD 3.12 (5.20%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DBD fiyatı bugün -5.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.64 ve Yüksek fiyatı olarak 59.91 aralığında işlem gördü.

Diebold Nixdorf Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBD haberleri

Günlük aralık
56.64 59.91
Yıllık aralık
34.88 63.46
Önceki kapanış
60.03
Açılış
59.88
Satış
56.91
Alış
57.21
Düşük
56.64
Yüksek
59.91
Hacim
266
Günlük değişim
-5.20%
Aylık değişim
-5.39%
6 aylık değişim
29.37%
Yıllık değişim
26.69%
21 Eylül, Pazar