通貨 / DBD
DBD: Diebold Nixdorf Incorporated
60.03 USD 0.99 (1.68%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DBDの今日の為替レートは、1.68%変化しました。日中、通貨は1あたり59.58の安値と60.32の高値で取引されました。
Diebold Nixdorf Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
59.58 60.32
1年のレンジ
34.88 63.46
- 以前の終値
- 59.04
- 始値
- 59.77
- 買値
- 60.03
- 買値
- 60.33
- 安値
- 59.58
- 高値
- 60.32
- 出来高
- 516
- 1日の変化
- 1.68%
- 1ヶ月の変化
- -0.20%
- 6ヶ月の変化
- 36.46%
- 1年の変化
- 33.64%
