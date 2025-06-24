货币 / DBD
DBD: Diebold Nixdorf Incorporated
59.68 USD 0.09 (0.15%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DBD汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点59.58和高点60.18进行交易。
关注Diebold Nixdorf Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBD新闻
- Investors Heavily Search Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD): Here is What You Need to Know
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Presents at Goldman Sachs
- Diebold Nixdorf at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and Efficiency
- Here is What to Know Beyond Why Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) is a Trending Stock
- Diebold Nixdorf selects Oracle Cloud Service to unify global operations
- Diebold Nixdorf stock hits all-time high at 62.78 USD
- DA Davidson reiterates Buy rating on Diebold Nixdorf stock at $80 target
- Is Trending Stock Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) a Buy Now?
- Diebold Nixdorf stock hits all-time high at 60.37 USD
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Misses Q2 Earnings Estimates
- Diebold Nixdorf Q2 2025 slides: Revenue up 9% sequentially, reaffirms outlook
- Arista Networks (ANET) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- TELUS Digital (TIXT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates (Revised)
- Telus International (TIXT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Datadog (DDOG) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Earnings Preview: Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Q2 Earnings Expected to Decline
- Is Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Diebold Nixdorf stock hits all-time high at 59.99 USD
- Diebold Nixdorf stock hits all-time high at 56.0 USD
- Diebold Nixdorf stock hits all-time high of 52.46 USD
- EDEKA Beckesepp Uses Self-Service Checkouts with AI-powered Fresh Produce Recognition and Age Verification Solutions from Diebold Nixdorf
日范围
59.58 60.18
年范围
34.88 63.46
- 前一天收盘价
- 59.77
- 开盘价
- 60.01
- 卖价
- 59.68
- 买价
- 59.98
- 最低价
- 59.58
- 最高价
- 60.18
- 交易量
- 69
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- -0.78%
- 6个月变化
- 35.67%
- 年变化
- 32.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值