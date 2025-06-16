Валюты / DBD
DBD: Diebold Nixdorf Incorporated
59.77 USD 0.23 (0.38%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DBD за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.62, а максимальная — 60.44.
Следите за динамикой Diebold Nixdorf Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
59.62 60.44
Годовой диапазон
34.88 63.46
- Предыдущее закрытие
- 60.00
- Open
- 60.00
- Bid
- 59.77
- Ask
- 60.07
- Low
- 59.62
- High
- 60.44
- Объем
- 403
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- -0.63%
- 6-месячное изменение
- 35.87%
- Годовое изменение
- 33.06%
