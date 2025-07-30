Devises / DBD
DBD: Diebold Nixdorf Incorporated
56.91 USD 3.12 (5.20%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DBD a changé de -5.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.64 et à un maximum de 59.91.
Suivez la dynamique Diebold Nixdorf Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DBD Nouvelles
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Diebold Nixdorf relevé à ’B+’ par S&P grâce à l’amélioration de son flux de trésorerie
- Diebold Nixdorf upgraded to ’B+’ by S&P on improved cash flow
- La notation de l’action Diebold Nixdorf maintenue à l’achat par DA Davidson
- Diebold Nixdorf stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- Is It Worth Investing in Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Investors Heavily Search Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD): Here is What You Need to Know
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Presents at Goldman Sachs
- Diebold Nixdorf à la conférence Goldman Sachs : Croissance stratégique et efficacité
- Diebold Nixdorf at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and Efficiency
- Here is What to Know Beyond Why Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) is a Trending Stock
- Diebold Nixdorf selects Oracle Cloud Service to unify global operations
- Diebold Nixdorf stock hits all-time high at 62.78 USD
- DA Davidson reiterates Buy rating on Diebold Nixdorf stock at $80 target
- Is Trending Stock Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) a Buy Now?
- Diebold Nixdorf stock hits all-time high at 60.37 USD
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Misses Q2 Earnings Estimates
- Diebold Nixdorf Q2 2025 slides: Revenue up 9% sequentially, reaffirms outlook
- Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
Range quotidien
56.64 59.91
Range Annuel
34.88 63.46
- Clôture Précédente
- 60.03
- Ouverture
- 59.88
- Bid
- 56.91
- Ask
- 57.21
- Plus Bas
- 56.64
- Plus Haut
- 59.91
- Volume
- 266
- Changement quotidien
- -5.20%
- Changement Mensuel
- -5.39%
- Changement à 6 Mois
- 29.37%
- Changement Annuel
- 26.69%
20 septembre, samedi