DBD: Diebold Nixdorf Incorporated
59.91 USD 0.87 (1.47%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DBD para hoje mudou para 1.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.58 e o mais alto foi 60.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Diebold Nixdorf Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBD Notícias
Faixa diária
59.58 60.23
Faixa anual
34.88 63.46
- Fechamento anterior
- 59.04
- Open
- 59.58
- Bid
- 59.91
- Ask
- 60.21
- Low
- 59.58
- High
- 60.23
- Volume
- 34
- Mudança diária
- 1.47%
- Mudança mensal
- -0.40%
- Mudança de 6 meses
- 36.19%
- Mudança anual
- 33.37%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh