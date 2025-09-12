Dövizler / DASH
DASH: DoorDash Inc Class A
265.29 USD 2.78 (1.04%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DASH fiyatı bugün -1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 264.01 ve Yüksek fiyatı olarak 269.05 aralığında işlem gördü.
DoorDash Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- DoorDash Acquisition Triggers Deliveroo CEO’s Exit - TipRanks.com
- UBER Partners with Flytrex to Launch Drone Food Delivery - TipRanks.com
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Etsy Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Lyft (LYFT) Surges 13.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- DoorDash’in satın alması tamamlandıktan sonra Deliveroo CEO’su Will Shu görevden ayrılacak
- Deliveroo CEO Will Shu to step down after DoorDash acquisition closes
- Deliveroo CEO Will Shu to step down after DoorDash takeover
- Deliveroo kurucusu DoorDash anlaşmasının ardından CEO’luktan ayrılacak
- Deliveroo founder to step down as CEO after DoorDash deal
- Deliveroo kurucusu Will Shu, DoorDash anlaşması sonrası CEO’luktan ayrılacak
- Deliveroo founder Will Shu to step down as CEO after DoorDash deal
- Sally Beauty and DoorDash partner for NYC beauty pop-up event
- Cantor Fitzgerald, DoorDash hissesi için Ağırlık Artır notunu yineledi
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on DoorDash stock
- Why DoorDash, Inc. (DASH) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- MoffettNathanson, DoorDash için hedef fiyatını 299 dolardan 305 dolara yükseltti
- DoorDash price target raised to $305 from $299 at MoffettNathanson
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- S&P, stratejik değişim ortasında Grubhub görünümünü durağana revize etti
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Republican Representative Tim Moore Loads Up On Leveraged Small-Cap Bets Against US Economy: Here Are His Latest Trades - Direxion Small Cap Bear 3X Shares (ARCA:TZA)
- Erken testler, market teslimatında Amazon ve Walmart’ın fiyat liderleri olduğunu gösteriyor
- Early tests show Amazon and Walmart are price leaders in grocery delivery
264.01 269.05
140.53 269.05
- 268.07
- 268.30
- 265.29
- 265.59
- 264.01
- 269.05
- 8.072 K
- -1.04%
- 10.08%
- 45.66%
- 85.06%
21 Eylül, Pazar