DASH: DoorDash Inc Class A

265.29 USD 2.78 (1.04%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DASH fiyatı bugün -1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 264.01 ve Yüksek fiyatı olarak 269.05 aralığında işlem gördü.

DoorDash Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Round Number By Pips
Nguyen Thanh Sang
5 (2)
Göstergeler
Indicator draws Round Number lines by distance of pips. 1. You can enable / disable indicator to show / hide the lines. 2. You can set distance of pips between the lines. 3. You can edit the number of lines.  4. You can edit properties of lines by inputs (style (DASH, DOT, SOLID, ...) , width (1 for DASH, DOT, 2 is not for DASH, DOT, it only SOLID), color). When indicator is deleted from the chart, the lines will be removed.
FREE
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
I will support only my client. สำหรับลูกค้า M5 timeframe with zigzag upward and downward Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 60 seconds is default, can change it MaxSpread  - upto cur
WOW Dash ZeroPlus Pro
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Current and M5 timeframe with Trend and zigzag upward, downward Scalping Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 120 seconds is default, can c
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Gold M15 timeframe, Price Movement Trading , Fund Min 500$  Lot0.01 with 30 Seconds next open trade, XAUUSD and Major Currency pairs. Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - Current timeframe Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - Current Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this mag
Günlük aralık
264.01 269.05
Yıllık aralık
140.53 269.05
Önceki kapanış
268.07
Açılış
268.30
Satış
265.29
Alış
265.59
Düşük
264.01
Yüksek
269.05
Hacim
8.072 K
Günlük değişim
-1.04%
Aylık değişim
10.08%
6 aylık değişim
45.66%
Yıllık değişim
85.06%
