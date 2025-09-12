CotationsSections
DASH: DoorDash Inc Class A

265.29 USD 2.78 (1.04%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DASH a changé de -1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 264.01 et à un maximum de 269.05.

Suivez la dynamique DoorDash Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
264.01 269.05
Range Annuel
140.53 269.05
Clôture Précédente
268.07
Ouverture
268.30
Bid
265.29
Ask
265.59
Plus Bas
264.01
Plus Haut
269.05
Volume
8.072 K
Changement quotidien
-1.04%
Changement Mensuel
10.08%
Changement à 6 Mois
45.66%
Changement Annuel
85.06%
20 septembre, samedi