Devises / DASH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DASH: DoorDash Inc Class A
265.29 USD 2.78 (1.04%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DASH a changé de -1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 264.01 et à un maximum de 269.05.
Suivez la dynamique DoorDash Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DASH Nouvelles
- DoorDash Acquisition Triggers Deliveroo CEO’s Exit - TipRanks.com
- UBER Partners with Flytrex to Launch Drone Food Delivery - TipRanks.com
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Etsy Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Lyft (LYFT) Surges 13.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Le PDG de Deliveroo Will Shu quittera ses fonctions après l’acquisition par DoorDash
- Deliveroo CEO Will Shu to step down after DoorDash acquisition closes
- Deliveroo CEO Will Shu to step down after DoorDash takeover
- Le fondateur de Deliveroo quittera son poste de PDG après l’accord avec DoorDash
- Deliveroo founder to step down as CEO after DoorDash deal
- Le fondateur de Deliveroo Will Shu quittera son poste de PDG après l’accord avec DoorDash
- Deliveroo founder Will Shu to step down as CEO after DoorDash deal
- Sally Beauty and DoorDash partner for NYC beauty pop-up event
- Cantor Fitzgerald maintient sa recommandation Surpondérer sur l’action DoorDash
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on DoorDash stock
- Why DoorDash, Inc. (DASH) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- L’objectif de prix de DoorDash relevé à 305$ contre 299$ chez MoffettNathanson
- DoorDash price target raised to $305 from $299 at MoffettNathanson
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- S&P révise les perspectives de Grubhub à stables suite à un changement stratégique axé sur la croissance
- Le représentant républicain Tim Moore se charge de paris à effet de levier sur les petites capitalisations contre l'économie américaine : voici ses dernières transactions | Benzinga France
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Republican Representative Tim Moore Loads Up On Leveraged Small-Cap Bets Against US Economy: Here Are His Latest Trades - Direxion Small Cap Bear 3X Shares (ARCA:TZA)
- Des tests préliminaires montrent qu’Amazon et Walmart sont leaders en matière de prix pour la livraison de courses
Applications de Trading pour DASH
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Round Number By Pips
Nguyen Thanh Sang
5 (2)
Indicator draws Round Number lines by distance of pips. 1. You can enable / disable indicator to show / hide the lines. 2. You can set distance of pips between the lines. 3. You can edit the number of lines. 4. You can edit properties of lines by inputs (style (DASH, DOT, SOLID, ...) , width (1 for DASH, DOT, 2 is not for DASH, DOT, it only SOLID), color). When indicator is deleted from the chart, the lines will be removed.
FREE
WOW Dash Lucky Bunny
I will support only my client. สำหรับลูกค้า M5 timeframe with zigzag upward and downward Strategies Parameters General Trade Settings Money Management Lot : Fixed (can change) Strategies - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions - M5 Strategies MagicNumber - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds - 60 seconds is default, can change it MaxSpread - upto cur
WOW Dash ZeroPlus Pro
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Current and M5 timeframe with Trend and zigzag upward, downward Scalping Strategies Parameters General Trade Settings Money Management Lot : Fixed (can change) Strategies - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions - M5 Strategies MagicNumber - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds - 120 seconds is default, can c
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Gold M15 timeframe, Price Movement Trading , Fund Min 500$ Lot0.01 with 30 Seconds next open trade, XAUUSD and Major Currency pairs. Parameters General Trade Settings Money Management Lot : Fixed (can change) Strategies - Current timeframe Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions - Current Strategies MagicNumber - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this mag
Range quotidien
264.01 269.05
Range Annuel
140.53 269.05
- Clôture Précédente
- 268.07
- Ouverture
- 268.30
- Bid
- 265.29
- Ask
- 265.59
- Plus Bas
- 264.01
- Plus Haut
- 269.05
- Volume
- 8.072 K
- Changement quotidien
- -1.04%
- Changement Mensuel
- 10.08%
- Changement à 6 Mois
- 45.66%
- Changement Annuel
- 85.06%
20 septembre, samedi