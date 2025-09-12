KurseKategorien
DASH
DASH: DoorDash Inc Class A

268.07 USD 8.82 (3.40%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DASH hat sich für heute um 3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 258.15 bis zu einem Hoch von 268.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die DoorDash Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DASH News

Tagesspanne
258.15 268.29
Jahresspanne
140.53 268.29
Vorheriger Schlusskurs
259.25
Eröffnung
258.92
Bid
268.07
Ask
268.37
Tief
258.15
Hoch
268.29
Volumen
5.487 K
Tagesänderung
3.40%
Monatsänderung
11.24%
6-Monatsänderung
47.19%
Jahresänderung
87.00%
