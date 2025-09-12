Währungen / DASH
DASH: DoorDash Inc Class A
268.07 USD 8.82 (3.40%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DASH hat sich für heute um 3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 258.15 bis zu einem Hoch von 268.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die DoorDash Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DASH News
- UBER Partners with Flytrex to Launch Drone Food Delivery - TipRanks.com
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Etsy Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Lyft (LYFT) Surges 13.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Deliveroo-CEO Will Shu tritt nach DoorDash-Übernahme zurück
- Deliveroo CEO Will Shu to step down after DoorDash acquisition closes
- Deliveroo CEO Will Shu to step down after DoorDash takeover
- Deliveroo founder to step down as CEO after DoorDash deal
- Deliveroo-Gründer Will Shu tritt nach DoorDash-Übernahme als CEO zurück
- Deliveroo founder Will Shu to step down as CEO after DoorDash deal
- Sally Beauty and DoorDash partner for NYC beauty pop-up event
- Cantor Fitzgerald bestätigt "Overweight"-Rating für DoorDash nach EU-Zustimmung zur Deliveroo-Übernahme
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on DoorDash stock
- Why DoorDash, Inc. (DASH) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- MoffettNathanson hebt Kursziel für DoorDash auf 305 US-Dollar an
- DoorDash price target raised to $305 from $299 at MoffettNathanson
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- S&P senkt Grubhub-Ausblick auf ’stabil’ – Strategiewechsel belastet Cashflow
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Republican Representative Tim Moore Loads Up On Leveraged Small-Cap Bets Against US Economy: Here Are His Latest Trades - Direxion Small Cap Bear 3X Shares (ARCA:TZA)
- Early tests show Amazon and Walmart are price leaders in grocery delivery
- Mindestlohn in New York belastet Instacart-Aktie
Tagesspanne
258.15 268.29
Jahresspanne
140.53 268.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 259.25
- Eröffnung
- 258.92
- Bid
- 268.07
- Ask
- 268.37
- Tief
- 258.15
- Hoch
- 268.29
- Volumen
- 5.487 K
- Tagesänderung
- 3.40%
- Monatsänderung
- 11.24%
- 6-Monatsänderung
- 47.19%
- Jahresänderung
- 87.00%
