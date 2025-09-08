КотировкиРазделы
DASH: DoorDash Inc Class A

263.09 USD 5.00 (1.94%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DASH за сегодня изменился на 1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 257.23, а максимальная — 263.38.

Следите за динамикой DoorDash Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
257.23 263.38
Годовой диапазон
140.53 264.22
Предыдущее закрытие
258.09
Open
257.90
Bid
263.09
Ask
263.39
Low
257.23
High
263.38
Объем
4.849 K
Дневное изменение
1.94%
Месячное изменение
9.17%
6-месячное изменение
44.45%
Годовое изменение
83.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.