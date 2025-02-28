FiyatlarBölümler
DAIO
DAIO: Data I/O Corporation

3.21 USD 0.09 (2.73%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DAIO fiyatı bugün -2.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.20 ve Yüksek fiyatı olarak 3.39 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
3.20 3.39
Yıllık aralık
1.90 3.57
Önceki kapanış
3.30
Açılış
3.31
Satış
3.21
Alış
3.51
Düşük
3.20
Yüksek
3.39
Hacim
79
Günlük değişim
-2.73%
Aylık değişim
5.25%
6 aylık değişim
36.02%
Yıllık değişim
20.68%
