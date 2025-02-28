통화 / DAIO
DAIO: Data I/O Corporation
3.21 USD 0.09 (2.73%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DAIO 환율이 오늘 -2.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.20이고 고가는 3.39이었습니다.
Data I/O Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Data I/O unveils unified programming platform with manual programmers
- Data I/O resolves ransomware incident with no revenue impact
- Data I/O appoints Charlie DiBona as new CFO
- Earnings call transcript: Data I/O Q2 2025 sees revenue beat but EPS miss
- Data I/O earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- This Circle Internet Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Bluerock Homes Trust (AMEX:BHM)
- Data I/O to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Data I/O Corporation (DAIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.20 3.39
년간 변동
1.90 3.57
- 이전 종가
- 3.30
- 시가
- 3.31
- Bid
- 3.21
- Ask
- 3.51
- 저가
- 3.20
- 고가
- 3.39
- 볼륨
- 79
- 일일 변동
- -2.73%
- 월 변동
- 5.25%
- 6개월 변동
- 36.02%
- 년간 변동율
- 20.68%
20 9월, 토요일