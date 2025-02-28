Moedas / DAIO
DAIO: Data I/O Corporation
3.30 USD 0.03 (0.90%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DAIO para hoje mudou para -0.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.22 e o mais alto foi 3.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Data I/O Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.22 3.43
Faixa anual
1.90 3.57
- Fechamento anterior
- 3.33
- Open
- 3.40
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Low
- 3.22
- High
- 3.43
- Volume
- 108
- Mudança diária
- -0.90%
- Mudança mensal
- 8.20%
- Mudança de 6 meses
- 39.83%
- Mudança anual
- 24.06%
