DAIO: Data I/O Corporation
3.38 USD 0.05 (1.50%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAIO за сегодня изменился на 1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.29, а максимальная — 3.49.
Курс DAIO за сегодня изменился на 1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.29, а максимальная — 3.49.
Новости DAIO
- Data I/O unveils unified programming platform with manual programmers
- Data I/O resolves ransomware incident with no revenue impact
- Data I/O appoints Charlie DiBona as new CFO
- Earnings call transcript: Data I/O Q2 2025 sees revenue beat but EPS miss
- Data I/O earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- This Circle Internet Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Bluerock Homes Trust (AMEX:BHM)
- Data I/O to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Data I/O Corporation (DAIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.29 3.49
Годовой диапазон
1.90 3.57
- Предыдущее закрытие
- 3.33
- Open
- 3.40
- Bid
- 3.38
- Ask
- 3.68
- Low
- 3.29
- High
- 3.49
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 1.50%
- Месячное изменение
- 10.82%
- 6-месячное изменение
- 43.22%
- Годовое изменение
- 27.07%
