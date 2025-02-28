クォートセクション
通貨 / DAIO
DAIO: Data I/O Corporation

3.30 USD 0.03 (0.90%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DAIOの今日の為替レートは、-0.90%変化しました。日中、通貨は1あたり3.22の安値と3.43の高値で取引されました。

Data I/O Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.22 3.43
1年のレンジ
1.90 3.57
以前の終値
3.33
始値
3.40
買値
3.30
買値
3.60
安値
3.22
高値
3.43
出来高
108
1日の変化
-0.90%
1ヶ月の変化
8.20%
6ヶ月の変化
39.83%
1年の変化
24.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K