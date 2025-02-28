通貨 / DAIO
DAIO: Data I/O Corporation
3.30 USD 0.03 (0.90%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DAIOの今日の為替レートは、-0.90%変化しました。日中、通貨は1あたり3.22の安値と3.43の高値で取引されました。
Data I/O Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.22 3.43
1年のレンジ
1.90 3.57
- 以前の終値
- 3.33
- 始値
- 3.40
- 買値
- 3.30
- 買値
- 3.60
- 安値
- 3.22
- 高値
- 3.43
- 出来高
- 108
- 1日の変化
- -0.90%
- 1ヶ月の変化
- 8.20%
- 6ヶ月の変化
- 39.83%
- 1年の変化
- 24.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K