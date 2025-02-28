货币 / DAIO
DAIO: Data I/O Corporation
3.33 USD 0.05 (1.48%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DAIO汇率已更改-1.48%。当日，交易品种以低点3.27和高点3.42进行交易。
关注Data I/O Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DAIO新闻
- Data I/O unveils unified programming platform with manual programmers
- Data I/O resolves ransomware incident with no revenue impact
- Data I/O appoints Charlie DiBona as new CFO
- Earnings call transcript: Data I/O Q2 2025 sees revenue beat but EPS miss
- Data I/O earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- This Circle Internet Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - BrightSpire Capital (NYSE:BRSP), Bluerock Homes Trust (AMEX:BHM)
- Data I/O to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Data I/O Corporation (DAIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.27 3.42
年范围
1.90 3.57
- 前一天收盘价
- 3.38
- 开盘价
- 3.42
- 卖价
- 3.33
- 买价
- 3.63
- 最低价
- 3.27
- 最高价
- 3.42
- 交易量
- 41
- 日变化
- -1.48%
- 月变化
- 9.18%
- 6个月变化
- 41.10%
- 年变化
- 25.19%
